Berlin - Die Berlinale zeichnet die Science-Fiction-Parodie „L’Empire“ aus. Der Film des französischen Regisseurs Bruno Dumont erhielt am Samstagabend den Preis der Jury. Dumont (65) nimmt in seinem Film gängige Science-Fiction-Geschichten auf die Schippe. Erzählt wird vom Kampf zweier Welten aus den Tiefen des Alls, die ihr Überleben auf der Erde in einem französischen Fischerdorf sichern wollen.