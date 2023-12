Berlin - Ein blauer Bär auf rotem Hintergrund: Die Berlinale hat das Plakatmotiv für die kommende Ausgabe der Internationalen Filmfestspiele Berlin veröffentlicht. „Der aufmerksame, offene und zugewandte Bär steht symbolisch für das, was im Mittelpunkt der 74. Berlinale stehen soll: das Festival als offener Ort für unser Publikum und die Filmbranche“, sagte Co-Leiterin Mariette Rissenbeek am Mittwoch laut Mitteilung. Das Plakat soll ab Ende Januar am Potsdamer Platz in Mitte und berlinweit auf das Festival einstimmen, das vom 15. bis zum 25. Februar stattfindet.