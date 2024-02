Erste Rohlinge der Berlinale-Bären sind in der Bildgießerei Hermann Noack zu sehen. In der Gießerei werden die Trophäen der Internationalen Filmfestspiele Berlin gegossen.

Berlin - Zur Mitte der Berlinale sehen sich die Internationalen Filmfestspiele Berlin auf dem Erfolgsweg. So seien bis Mittwoch bereits 271.500 Tickets verkauft worden, teilte die Berlinale mit. Die Auslastung der Vorstellungen liege im Durchschnitt bei 90 Prozent, in Einzelfällen bei 100 Prozent.

Im vergangenen Jahr waren insgesamt rund 320.000 Tickets an das Publikum verkauft worden. Damit knüpfe die Berlinale an Zahlen vor der Pandemie an.