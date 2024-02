In Berlin werden Lehrkräfte händeringend gesucht. Die Wissenschaftssenatorin will deshalb die Zahl der Absolventen in den Lehramtsstudiengängen steigern. Für dieses Jahr erwartet sie 1500.

Eine Lehrerin schreibt in englischer Sprache an die Tafel.

Berlin - Wissenschaftssenatorin Ina Czyborra (SPD) rechnet mit einem deutlichen Anstieg bei der Zahl der Studenten, die in Berlin ein Lehramtsstudium abschließen. Für dieses Jahr sei eine Größenordnung von 1500 realistisch, sagte Czyborra am Dienstag nach der Senatssitzung, bei der sie über den aktuellen Stand informiert hatte. Für die kommenden Jahre sei mit 2000 Absolventinnen und Absolventen zu rechnen. Vor dem Hintergrund des chronischen Lehrkräftemangels an Berliner Schulen soll die Ausbildung an den Universitäten weiter ausgebaut werden.

Bisher machen deutlich zu wenige Lehramtsstudierende ihren Abschluss, um in Berlin an die Schulen zu gehen. Im Jahr 2022 machten an den Berliner Universitäten erstmals etwas mehr als 1000 Lehramtsstudierende einen Master-Abschluss und konnten somit ihren Vorbereitungsdienst beginnen. Czyborra sagte, neben dem Ausbau der Kapazitäten in den Lehramtsstudiengängen an den Hochschulen sei es notwendig, mehr Abiturienten für das Studium und den Beruf des Lehrers zu interessieren. Ein weiterer Baustein sei eine bessere Begleitung der Lehramtsstudierenden, um deren Studienerfolg sicherzustellen.