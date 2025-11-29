Die Berlin Volleys setzen ihren Aufwärtstrend in der Bundesliga fort. In Karlsruhe wackelt der Favorit nur im zweiten Satz.

Karlsruhe - Die BR Volleys haben in der Volleyball-Bundesliga den vierten Sieg in Folge gefeiert. Bei den Baden Volleys SSC Karlsruhe gewann der deutsche Rekordmeister 3:0 (25:12, 25:23, 25:15). Erfolgreichster Angreifer war Jake Hanes mit 14 Punkten.

Damit setzen die Berliner ihre Aufholjagd nach dem überraschend schwachen Saisonstart fort. Lediglich im zweiten Satz tat sich der Favorit schwer und benötigte 34 Minuten, um die Gastgeber niederzuringen. Die anderen beiden Durchgänge dauerten lediglich 21 beziehungsweise 20 Minuten.

Für das Team von Trainer Joel Banks war es der sechste Sieg im neunten Spiel. Am kommenden Mittwoch (19.30 Uhr/Dyn) empfängt der Hauptstadtclub die Barock Volleys MTV Ludwigsburg in der heimischen Max-Schmeling-Halle.