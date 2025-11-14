Trübe Aussichten für das Wochenende: Der Deutsche Wetterdienst rechnet in Berlin und Brandenburg mit Regen und sinkenden Temperaturen.

Berlin und Potsdam - Auf ein eher ungemütliches Wochenende können sich die Menschen in Berlin und Brandenburg einstellen. Am Freitag ist zunächst im Norden der Region mit einem bedeckten Himmel sowie mit etwas Regen zu rechnen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Im Süden bleibe es trocken. Die Temperaturen liegen bei maximal 10 Grad in der Prignitz, in der Niederlausitz bei bis zu 16 Grad und in Berlin um die 12 Grad.

Noch kühler und nasser werde es den Angaben nach am Samstag: Bereits in der Nacht auf Samstag breite sich der Regen in den Süden aus. Bei lediglich um die 7 Grad bleibe der Himmel den Tag über bedeckt. Niederschlag als Regen oder Sprühregen werde erwartet.

Auch der Sonntag hält nach DWD-Angaben bislang keine besseren Aussichten bereit: Bei Höchsttemperaturen zwischen 5 und 8 Grad sei weiterhin mit trübem, regnerischem Wetter zu rechnen.