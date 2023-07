Leipzig - In der Football League of Europe (ELoF) feierte das Team von Berlin Thunder mit dem 39:14 (14:0)-Erfolg am Sonntag den zweiten Auswärtssieg in die Saison. In den bisherigen vier Vergleichen konnte Thunder nur einen Sieg holen. Es war der zweite Erfolg in Folge für die American Footballer aus der Hauptstadt. Gegen die wirtschaftlich gebeutelten Sachsen stellte Berlin bereits in der ersten Halbzeit die Weichen in Richtung Sieg.

Für den verletzten Spielmacher Donovan Isum kam im Leipziger Bruno-Plache-Stadion der deutsche Quarterback Paul Stubbe zum Einsatz. Nach einer Eingewöhnungsphase im ersten Viertel kam die Berliner Angriffsmaschine ab dem zweiten Spielabschnitt immer besser ins Rollen. Erst im letzten Viertel kamen die Gastgeber zu ihren Punkten. Es war der höchste Sieg der Berliner gegen Leipzig, die beide Gründungsmitglieder der ELoF sind.