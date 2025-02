Der Tabellenführer hat in der Dessauer Anhalt Arena nur in der Anfangsphase des dritten Durchgangs leichte Probleme gegen den VC Bitterfeld-Wolfen.

Dessau - Die Berlin Recycling Volleys haben im 19. Saisonspiel ihren 19. Erfolg gefeiert. Der Spitzenreiter löste in der Dessauer Anhalt Arena seine Pflichtaufgabe gegen den Vorletzten VC Bitterfeld-Wolfen souverän nach 82 Minuten in drei Sätzen (25:20, 25:18, 25:20) und festigte damit den ersten Platz. Den größten Anteil am Erfolg der Gäste hatte Daniel Malescha, der zum wertvollsten Speiler der Partie gewählt wurde.

Die Berliner sorgten von Beginn an für klare Verhältnisse und beeindruckten den Gegner mit einer 12:5-Führung im ersten Durchgang. Auch im zweiten Satz konnte der Tabellenführer die Partie vor 2.013 Zuschauern von vorn gestalten. Im dritten Durchgang wehrten sich die Bitterfelder gegen die drohende Niederlage. Der Außenseiter führte sogar mit 8:6, konnte diesen Vorsprung aber nicht zu einem Satzgewinn nutzen.