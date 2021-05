Berlin: Schlafender Mann im Bett von fallendem Trümmerteil getroffen

Berlin - Bei Abrissarbeiten im Berliner Bezirk Spandau hat ein Trümmerteil einen im Bett liegenden Mann lebensgefährlich verletzt. Nach bisherigen Erkenntnissen löste sich am Donnerstagmorgen in der fünften Etage eines Wohnhauses ein etwa 20 Kilogramm schweres Bruchstück und fiel herab, wie die Polizei am Freitag erklärte. In Höhe der zweiten Etage prallte es gegen das Baugerüst, durchschlug ein Fenster und traf den 54-Jährigen am Kopf.

Nach Polizeiangaben lag der Mann zu diesem Zeitpunkt in seinem Bett. Er erlitt lebensgefährliche Verletzungen und wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht, wo er nach einer Notoperation stationär aufgenommen wurde. Es bestand weiter Lebensgefahr. Das Landeskriminalamt nahm Ermittlungen wegen Baugefährdung auf. (dpa)