Berlin - Mit einem Aktionstag Ende November will Berlin wieder die vielen Ehrenamtler in der Stadt ehren. Unter dem Motto „Berlin sagt Danke“ spendieren etliche Kultur- und Freizeiteinrichtungen Freikarten oder vergünstigte Eintritte für alle freiwillig Engagierten, wie die Kulturverwaltung mitteilt.

Der Aktionstag ist am 30. November geplant. Teils seien eine Anmeldung oder ein Nachweis des Engagements notwendig. Der Berliner Zoo und der Tierpark wollen etwa ein Kontingent an Freikarten herausgeben. Weitere Beteiligte sind unter anderem die Yorck-Kinogruppe, der Basketballverein Alba Berlin oder die Staatsoper Unter den Linden.

Einige Veranstaltungen finden erst in den Tagen oder Wochen nach dem Aktionstag statt. So bietet zum Beispiel das Staatsballett Berlin Freikarten für das Tanzstück „Bovary“ am 21. Dezember an. Fußball-Zweitligist Hertha BSC spendiert 100 kostenlose Tickets für das Heimspiel gegen Preußen Münster am 14. Dezember. Laut Angaben der Kulturverwaltung gibt es mehr als eine Million freiwillig engagierte Menschen in Berlin.