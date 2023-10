Berlin - Berlin bringt deutlich mehr Geflüchtete in Hotels und Hostels unter. Insgesamt stehen eine Woche nach dem entsprechenden Senatsbeschluss rund 1100 Plätze in drei Beherbergungsbetrieben zur Verfügung, wie das Landesamt für Flüchtlingsangelegenheiten am Montag mitteilte. Sie sollen schrittweise bis Ende November belegt werden. Die ersten 100 Plätze hätten am Montag Asylsuchende bekommen, die zuvor vorübergehend im Ankunftszentrum Tegel untergebracht gewesen seien. Darüber hinaus laufen den Angaben zufolge Verhandlungen mit weiteren Hostel- und Hotelbetreibern über 600 Plätze.

„Mir ist wichtig, dass die dort untergebrachten Menschen durch Sozialarbeitende unterstützt werden und Angebote zur Integration und Teilhabe erhalten“, sagte Sozialsenatorin Cansel Kiziltepe (SPD). „Hierzu wurde mit der AWO ein Träger gebunden, der an festen Tagen in den Hotels und Hostels direkt vor Ort eine Sozialberatung anbietet und Informationen für Geflüchtete bereitstellt.“

Nach wie vor droht Berlin ein Engpass bei der Unterbringung von Geflüchteten, wenn nicht zusätzliche Kapazitäten geschaffen werden. Allein bei Asylbewerbern ist die Zahl seit August nach Angaben der Sozialverwaltung noch einmal spürbar gestiegen, darunter seien zunehmend auch viele Menschen kurdischer Abstammung aus der Türkei. Darüber hinaus kommen weiterhin Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine nach Berlin, für die Unterbringungsmöglichkeiten nötig sind. Unter anderem sollen deshalb auch die Großunterkünfte auf den Flächen der ehemaligen Flughäfen Tegel und Tempelhof ausgebaut werden.