Bisher wird das Gebäude für das Amtsgericht Tiergarten und das Verwaltungsgericht gemietet. Das ändert sich nun. Das Land Berlin wird Eigentümer.

Der Justizstandort in der Kirchstraße in Moabit soll langfristig erhalten bleiben. (Archivbild)

Berlin - Das Land Berlin hat das Gebäude in Moabit gekauft, das unter anderem vom Amtsgericht Tiergarten, dem Verwaltungsgericht und der Staatsanwaltschaft genutzt wird. Das teilte die Berliner Immobilienmanagement GmbH (BIM) mit. Der Justizstandort in der Kirchstraße sei damit langfristig gesichert. Der bisherige Mietvertrag wäre den Angaben zufolge 2029 ausgelaufen.

Der Kauf des 1994 gebauten Hauses ist nach Einschätzung der BIM auf lange Sicht wirtschaftlich. Über einen Zeitraum von 30 Jahren gebe es deutliche Vorteile gegenüber dem Anmieten entsprechender Räumlichkeiten.

Büroflächen für 950 Arbeitsplätze

„Künftig fließen Landesmittel nicht mehr in externe Mietzahlungen, sondern in den Erhalt einer nunmehr landeseigenen und für den Justizbetrieb unverzichtbaren Immobilie“, kommentierte BIM-Geschäftsführerin Birgit Möhring den Immobilienkauf. Eine Kaufsumme wurde nicht genannt.

Das Gebäude bietet den Angaben zufolge Büroflächen für rund 950 Arbeitsplätze und die entsprechenden Säle für Gerichtsverhandlungen. Es verfügt über sieben Obergeschosse, eine Kantine und etwa 100 Tiefgaragenstellplätze.