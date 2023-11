Berlin - Angesichts des geplanten Wegzugs der Panda-Zwillinge Pit und Paule darf Berlin auf weiteren Nachwuchs in Schwarz-Weiß hoffen. Panda-Mutter Meng Meng könne „rein theoretisch“ im Frühjahr 2024 wieder ihre Empfängnisbereitschaft signalisieren, teilte eine Zoo-Sprecherin auf Anfrage mit. „Wenn dann alles optimal läuft, könnten wir Ende des nächsten Sommers noch einmal das große Glück haben, Nachwuchs bei den Großen Pandas zu bekommen.“

Die Voraussetzungen stünden in Berlin derzeit nicht schlecht, hieß es. „Meng Meng hat sich als hervorragende Mutter erwiesen und wir hoffen, dass es noch einmal so prima klappt“, sagte die Sprecherin. Meng Meng lebt seit 2017 mit dem Männchen Jiao Qing im Berliner Zoo. Die damalige Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hatte die Verhandlungen für den Zoo 2015 in Gang gebracht.

Pit und Paule wurden am 31. August 2019 geboren. Neben diesen Spitznamen tragen sie die chinesischen Namen Meng Xiang („Ersehnter Traum“) und Meng Yuan („Erfüllter Traum“). Die Zeit, in der die Jungtiere klein waren, fiel in weiten Teilen mit der Hochphase der Corona-Pandemie zusammen. Ein Hype wie einst um Eisbär Knut blieb aus, war in der Dimension aber sowieso nicht mehr vom Zoo gewollt.

Die erfolgreiche Paarung zwischen Meng Meng und Jiao Qing war damals eine kleine Sensation - schließlich gelten Pandas als Sex-Muffel. Frühere Versuche, andere Panda-Paare in Berlin zu Eltern zu machen, waren erfolglos geblieben. Der nun für Mitte Dezember angekündigte Wegzug von Pit und Paule war schon länger vorgesehen, verzögerte sich aber durch die Pandemie. Die Bären sind wie auch ihre Eltern Eigentum Chinas.