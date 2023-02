Berlin - Mit einem Kraftakt über fünf Sätze haben sich die Berlin Volleys zum dritten Mal in Folge für das Viertelfinale der Volleyball-Champions-League qualifiziert. „Trotz einiger Rückschläge haben wir nie den Glauben an uns verloren“, sagte Trainer Cedric Enard nach dem 3:2 (24:26, 25:21, 25:20, 18:25, 15:9)-Erfolg über den türkischen Meister Ziraat Bank Ankara am Mittwoch, mit dem sich seine Mannschaft das Weiterkommen gesichert hatte.

In der Runde der letzten acht Mannschaften treffen die Berliner nun auf Club-Weltmeister Sir Sicoma Monini Perugia. Gespielt wird am 8. März in Berlin, eine Woche später findet das Rückspiel in Italien statt. „Uns erwartet ein fantastisch besetzter Gegner. Aber auch gegen den wollen wir zeigen, was uns ausmacht“, sagte Enard.

Die Partie gegen Ankara vor 5134 Zuschauern in der Max-Schmeling-Halle tauchte die Volleys in ein Wechselbad der Gefühle. Starke Leistungsschwankungen bei Spielern wie Timothee Carle, Marek Sotola und Ruben Schott während der über zwei Stunden dauernden Begegnung verhinderten einen ungefährdeten Sieg.

„Uns macht stark, dass sich einer auf den anderen verlassen kann. Dadurch überbrücken wir auch mal Schwächephasen von einzelnen Spielern“, sagte der überragend auftrumpfende Mittelblocker Anton Brehme über den Teamspirit. „Das war ein schweres Match, auch weil wir es uns unnötig schwer gemacht haben“, konstatierte Enard und haderte: „Den ersten Satz haben wir hergeschenkt.“

In diesem Auftaktsatz führten die BR Volleys schon komfortabel mit 24:20, als Ankaras Kapitän Arslan Eksi zum Aufschlag ging und seine Mannschaft sechs Punkte in Serie zum Satzgewinn hinlegte. Erstaunlich, wie die Gastgeber diesen herben Rückschlag wegsteckten. „Unser Team ist jung. Die kritischen Situationen so gemeistert zu haben, verdient Respekt“, meinte Enard.