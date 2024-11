1989 brachten mutige Menschen in der DDR die Mauer zu Fall. 35 Jahre später blickt Berlin auf das historische Ereignis in besonderer Weise zurück.

Berlin - Mit einer riesigen Open-Air-Installation und zahlreichen Veranstaltungen feiert Berlin den 35. Jahrestag des Mauerfalls am 9. November 1989. Im Mittelpunkt stehen 5.000 Plakate, die in der Innenstadt entlang des früheren Mauerverlaufs gezeigt werden. Sie verbinden Forderungen der Demonstranten im Herbst 1989 mit heutigen Wünschen und wurden im Rahmen von Workshops etwa in Schulen, Kirchengemeinden, Vereinen oder Kulturprojekten geschaffen. Motto der Aktion: „Wir halten die Freiheit hoch.“

Komplett zu sehen ist die etwa vier Kilometer lange Installation, deren Aufbau mehrere Tage dauerte. Sie reicht von der Invalidenstraße über den Reichstag, das Brandenburger Tor und den Potsdamer Platz bis zur Axel-Springer-Straße und zog schon zum Auftakt etliche Besucher an, darunter viele Touristen.

An mehreren Stationen entlang der Route informieren Multimedia-Präsentationen oder kleine Ausstellungen über Ereignisse im Wende-Herbst und Themen wie Flucht oder Mitbestimmung. Am Samstag, dem eigentlichen Jahrestag, ist entlang der Installation ein Konzert Hunderter Musiker geplant, die laut Veranstalter den „Soundtrack der Freiheit“ spielen.