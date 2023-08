Berlin - Der größte Transfer-Coup für den 1. FC Union Berlin steht Berichten zufolge kurz vor dem Abschluss. Wie die „Bild“ und der Sender Sky am Dienstag vermeldeten, befindet sich Fußball-Nationalspieler Robin Gosens bereits in der Hauptstadt. Der 29-Jährige soll mit einer Privatmaschine auf dem Flughafen BER gelandet sein.

Danach sollte es für Gosens, der in der vergangenen Saison mit Inter Mailand das Finale in der Champions League erreicht hatte, zum Medizincheck gehen. Laut „Bild“ soll Gosens dann einen Vertrag unterschreiben, der bis zum 30. Juni 2027 gültig ist. Angeblich soll Union rund 15 Millionen Euro an Inter zahlen.

Rekordeinkäufe der Eisernen waren bisher Josip Juranovic, der im Januar 2023 von Celtic Glasgow kam, und Taiwo Awoniyi, der im Sommer 2021 vom FC Liverpool nach Berlin gewechselt war und mittlerweile für Nottingham Forest spielt. Beide kosteten Medienberichten zufolge seinerzeit jeweils rund 8,5 Millionen Euro.

Für Gosens würde sich der langgehegte Bundesliga-Traum erfüllen. In seiner ungewöhnlich verlaufenen Karriere war der Rheinländer 2017 von Heracles Almelo in den Niederlanden zu Atalanta Bergamo gewechselt. In der Serie A folgte ein Leistungsschub, der ihn in die Nationalmannschaft und auch zu Inter führte.

Dort war er allerdings zuletzt nur Ergänzungsspieler, wie auch im Champions-League-Endspiel, das Inter gegen Manchester City 0:1) verlorenen hatte. Der Wechsel zu Union soll mehr Spielzeit bringen und die Chancen auf eine EM-Teilnahme für den bislang 16-fachen Nationalspieler im kommenden Sommer erhöhen. Mit Union wird er ebenfalls in der Champions League antreten.