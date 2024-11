Gelsenkirchen - Tief in der Krise soll sich der FC Schalke 04 angeblich mit der Verpflichtung eines alten Bundesliga-Bekannten beschäftigen. Der inzwischen 36 Jahre alte Anthony Modeste soll sich dem Portal „Fußballtransfers“ sowie der „Bild“-Zeitung zufolge in Gesprächen mit Verantwortlichen des Fußball-Zweitligisten befinden. Schalke spielt an diesem Sonntag (13.30 Uhr/Sky) gegen Schlusslicht Jahn Regensburg und befindet sich als Tabellenvorletzter in einer prekären sportlichen Lage.

Mit dem neuen Trainer Kees van Wonderen hatte der Traditionsverein in vier Spielen nur einen Punkt geholt, in dieser Saison gelangen insgesamt erst zwei Siege. Modeste spielte zuletzt in Ägypten bei Al Ahly und ist aktuell vereinslos. In Deutschland war der französische Stürmer für die TSG Hoffenheim, den 1. FC Köln und Borussia Dortmund aktiv.