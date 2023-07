Herthas Trainer Pal Dardai blickt vor der Partie in die Runde.

Berlin - Hertha-Trainer Pal Dardai könnte Medienberichten zufolge bald die gewünschte Verstärkung im Sturm bekommen. Der Fußball-Zweitligist steht vor der Verpflichtung von Haris Tabakovic von Austria Wien, wie die „Bild“-Zeitung, Sky und die österreichische „Krone“ am Montag berichteten. Demnach soll der 29 Jahre alte Schweizer eine Ausstiegsklausel in Höhe einer mittleren sechsstelligen Summe in seinem Vertrag beim österreichischen Erstligisten haben.

Dardai hatte nach dem 0:1 bei Fortuna Düsseldorf zum Zweitligaauftakt am Samstag Bedarf im Angriff angemeldet. „Wir brauchen einen Knipser, wir brauchen Tore“, sagte er. Hertha hat bereits den ablösefreien Stürmer Smail Prevljak von KAS Eupen geholt, der allerdings noch einen Fitnessrückstand hat. Der 1,94 Meter große Tabakovic erzielte in der vergangenen Saison in 39 Pflichtspielen 19 Tore für Austria.