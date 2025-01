Berichte: BVB mit Interesse an Veiga von Chelsea

Renato Veiga spielte in der Bundesliga bereits für Augsburg.

Dortmund - Borussia Dortmund ist auf der Suche nach Verstärkung in der Defensive offenbar an FC Chelseas Renato Veiga interessiert. Der defensiv zuletzt extrem dünn besetzte BVB beschäftigt sich nach „Kicker“-Informationen aktuell intensiv mit dem Portugiesen. Dem Pay-TV-Sender Sky zufolge strebt Dortmund eine Leihe inklusive Kaufoption an. Mit Veiga sei sogar bereits eine mündliche Einigung erzielt worden, hieß es. Als nächstes müsse sich der BVB mit dem englischen Erstligisten einig werden, hieß es.

Chelseas Trainer Enzo Maresca klang zuletzt allerdings nicht unbedingt danach, als wolle er den 22 Jahre alten Veiga, der schon für Augsburg in der Bundesliga spielte, im Winter ziehen lassen: „Er ist ein wichtiger Spieler in unseren Überlegungen. Wir freuen uns darauf, ihn weiter bei uns wachsen zu sehen“, sagte der Italiener nach dem 5:0-Sieg seiner Mannschaft im FA-Cup gegen den FC Morecambe, bei dem Veiga 90 Minuten auf dem Feld stand.

Dass Dortmund Bedarf in der Verteidigung hat, wurde direkt zum Jahresauftakt beim 2:3 gegen Bayer Leverkusen klar. Gegen den Meister bestand die Viererkette aus Yan Couto, Julian Ryerson, Yannik Lührs und Almugera Kabar. Der 21 Jahre alte Lührs war dabei der einzige fitte gelernte Innenverteidiger. Er spielte zum ersten Mal in der Bundesliga von Beginn an. Dortmunds Trainer Nuri Sahin hatte einen neuen Linksverteidiger als Wunsch bei den Kaderplanern hinterlegt.