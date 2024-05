Jahre lang moderierte er im MDR das „Thüringen Journal“, nun wechselt er in die Politik: Steffen Quasebarth will für das BSW in den Thüringer Landtag einziehen - und hat auch schon Themen im Visier.

Erfurt - Der MDR-Fernsehmoderator Steffen Quasebarth will einem Bericht zufolge in Thüringen für das Bündnis Sahra Wagenknecht in den Landtag. „Ich hatte schon immer den Wunsch, mich politisch zu engagieren“, sagte Quasebarth in einem Interview mit dem „Stern“ (Montag, online). Demnach strebe er einen der ersten fünf BSW-Listenplätze für die Landtagswahl an. „Sahra Wagenknecht hat mich unter dieser Maßgabe eingeladen, in ihrer Partei mitzumachen“, sagte er dem „Stern“. Ihre Landesliste für die Thüringer Landtagswahl am 1. September will BSW am Samstag erstellen. Als Spitzenkandidatin gilt Eisenachs Oberbürgermeisterin und frühere Linke-Politikerin Katja Wolf als gesetzt.

Quasebarth moderiert seit vielen Jahren die TV-Nachrichtensendung „Thüringen Journal“ im MDR. Im Gespräch mit dem „Stern“ sagte er, er wolle sich um Bildungs- und Medienpolitik kümmern - „und die Verbindung davon“. Eine Zusammenarbeit mit der AfD lehnte Quasebarth ab.