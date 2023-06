Berlin - Unmittelbar vor dem Pokalfinale zwischen Eintracht Frankfurt und RB Leipzig wird Offensivspieler Jesper Lindström immer mehr zu einem Spekulationsobjekt. Einem Bericht der „Bild“-Zeitung (Freitag) zufolge haben die Hessen ein erstes Angebot von RB für den Dänen ausgeschlagen. Der 23-Jährige ist einer der Aufsteiger der Saison und hat bei der Eintracht einen Vertrag bis Juni 2026. Sein Marktwert wird auf rund 30 Millionen Euro taxiert, in diesem Bereich dürfte sich auch eine mögliche Ablösesumme bewegen.

Frankfurts Sport-Vorstand Markus Krösche bestätigte in einem Interview der „Frankfurter Allgemeinen Zeitung“ das Interesse des Pokal-Finalgegners. „Ja, aber nicht nur Leipzig. Jesper ist ein gutes Beispiel unserer Philosophie bei der Eintracht“, sagte Krösche vor dem Endspiel am Samstag (20.00 Uhr/ZDF und Sky) in Berlin. Das Interesse von RB sei nicht neu. „Es existiert schon ein bisschen länger. Aber wir sind entspannt, denn keine Entscheidung geht ohne uns. Und auf das Finale hat das Interesse gar keine Auswirkung“, erläuterte Krösche.