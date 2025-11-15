Schon zum dritten Mal ist Claus-Dieter Wollitz Trainer bei Energie. Und ein Ende ist nicht in Sicht.

Cottbus - Fußball-Drittligist Energie Cottbus hat den Vertrag mit Trainer Claus-Dieter Wollitz einem Medienbericht zufolge langfristig verlängert. Das verkündete Präsident Sebastian Lemke auf der Mitgliederversammlung des Clubs am Freitagabend, wie die „Lausitzer Rundschau“ berichtet. Offiziell teilte der Club zunächst nichts dazu mit.

„Andere Vereine reagieren immer relativ schnell. Ich glaube, wenn man über Kontinuität, über Vertrauen arbeitet, dann ist das nachhaltiger“, sagte Lemke, nannte aber keine konkrete Laufzeit. Auch der Vertrag von Co-Trainer Tobias Röder wurde dem Bericht zufolge verlängert. „Pele, Tobi und der FCE gehen gemeinsam langfristig in die Zukunft“, sagte Lemke.

Der 60 Jahre alte Wollitz ist seit 2021 in seiner dritten Amtszeit für den Club als Trainer tätig. In der vergangenen Saison scheiterten die Lausitzer nur knapp am Durchmarsch von der Regionalliga in die zweite Liga.