Abwehrspieler Filip Benkovic feierte 2023 mit Eintracht Braunschweig den Klassenerhalt. Der Zweitligist ist Medienberichten zufolge an einer Rückkehr des vereinslosen Kroaten interessiert.

Braunschweig - Eintracht Braunschweig beschäftigt sich Medienberichten zufolge mit einer Rückkehr von Abwehrspieler Filip Benkovic. Eine Entscheidung, ob der Fußball-Zweitligist den derzeit vereinslose Kroaten holt, soll laut Informationen der „Braunschweiger Zeitung“ zügig fallen. Auch Sky hatte kürzlich berichtet, dass der 27 Jahre alte Innenverteidiger einen Vertrag bis zum Saisonende unterschreiben soll.

Benkovic war zwischen September 2022 und Sommer 2023 vom italienischen Club Udinese Calcio an die Eintracht verliehen. In dieser Zeit wurde er zum Leistungsträger und feierte zum Ende der Saison den Klassenerhalt. Seit dem Sommer ist Benkovic vereinslos nach einer weiteren Leihe, die ihn zu Trabzonspor in die Türkei geführt hatte.