Hat sich nun offenbar entschieden: Grimmas OB Berger will in den Landtag wechseln. (Archivbild)

Grimma - Der Grimmaer Oberbürgermeister Matthias Berger will laut einem Bericht der „Leipziger Volkszeitung“ in den Landtag wechseln. Der Politiker der Freien Wähler habe sich entschieden, sein Direktmandat anzunehmen, schreibt die Zeitung unter Berufung auf eigene Informationen. Bislang hatte er dies offengelassen. Auf Anfrage wollte sich Berger dazu zunächst nicht äußern, sondern verwies auf eine Pressekonferenz am Vormittag in Grimma.

Berger hatte im Wahlkreis Leipzig Land 3 mit 36,6 Prozent der Stimmen das Direktmandat geholt und unter anderem den AfD-Bewerber Jörg Dornau (30,7 Prozent) klar hinter sich gelassen.

Berger ist seit 2008 Oberbürgermeister von Grimma und sehr populär. Nach Bergers Worten ist das Ziel der Freien Wähler eine konservativ-bürgerliche Politik in der Mitte. Die Freien Wähler hatten bei der Wahl mit 2,3 Prozent den Einzug in den Landtag verpasst. Nur Berger hätte durch das Direktmandat einen Platz.