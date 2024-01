Oldenburg - Die Bergung einer gesunkenen Segeljacht im Hafen Oldenburgs ist am Freitag fortgesetzt worden. Das beobachtete ein dpa-Reporter am Ort des Geschehens. Ob die Sicherung des Schiffes am Freitag abgeschlossen werden konnte, war zunächst unklar. Taucher sollten Hebekissen an der Jacht befestigen, um das Schiff an die Wasseroberfläche zu befördern. Anschließend sollte die Jacht in Richtung einer Hafenanlage geschleppt und mit einem Kran aus dem Wasser gehoben werden. Die Jacht war am Sonntag aus noch ungeklärtem Grund gesunken.