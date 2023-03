Oberweißbach/Mellenbach-Glasbach - Zum 100-jährigen Bestehen der bei Touristen beliebten Bergbahn im Schwarztal plant die Deutsche Bahn (DB) ein Festwochenende. Am 17. und 18. Juni werde es dafür an der Bergstation in Lichtenhain ein spezielles Programm geben, teilte die DB am Mittwoch mit. Der Heimatlandkreis Saalfeld-Rudolstadt stehe am Samstag im Fokus, am Sonntag sollen vor allem Familien beim „Fröbelwaldfest“ auf ihre Kosten kommen. Zudem sollen auf einem Markt an beiden Tagen regionale Produkte angeboten werden - auch ein speziell fürs Jubiläum gebraute Bier werde ausgeschenkt.

Die inzwischen denkmalgeschützte Standseilbahn in Südostthüringen war am 15. März 1923 offiziell eröffnet worden. Sie überwindet zwischen der Talstation Obstfelderschmiede und der Bergstation Lichtenhain auf 1,4 Kilometern eine 25-prozentige Steigung. Zuletzt seien die drei restaurierten Wagen aus der Anfangszeit der Standseilbahn für rund 150.000 Euro generalüberholt worden. Auch ein offener Cabrio-Wagen ist dort im Betrieb.

Im vergangenen Jahr zählte die Bahn auf der Strecke insgesamt 138.816 Fahrgäste. Dabei machte sich auch das 9-Euro-Ticket bemerkbar: 36.760 Passagiere seien allein im August unterwegs gewesen - so viele wie noch nie zuvor.