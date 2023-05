Berlin - Nach einer Verabredung über eine Dating-Plattform im Internet ist ein Mann in Berlin-Reinickendorf beraubt und verletzt worden. Wie die Berliner Polizei am Donnerstag mitteilte, hatte sich der 28-Jährige am Mittwoch mit einem Mann auf dem Hinterhof eines Mehrfamilienhauses in der Roedernallee verabredetet. Beim ausgemachten Treffpunkt sei er demnach von ihm und einem weiteren Mann mit Messern bedroht worden. Die Beschuldigten hätten ihn dazu aufgefordert, ihnen Bargeld auszuhändigen. Der 28-Jährige übergab ihnen das Geld und versuchte daraufhin zu flüchten. Dabei verletzte einer der Männer ihn mit einem Messer am Rücken.

Der 28-Jährige kam mit einer Stichverletzung in ein Krankenhaus. Die Täter blieben bislang unbekannt. Die Ermittlungen laufen.