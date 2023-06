Erfurt - Betroffene von Hass und Hetze im Internet können sich in Thüringen an die neue Beratungsstelle elly in Erfurt wenden. „Je nach Bedarf informieren wir zum Beispiel über mögliche rechtliche Schritte oder unterstützen dabei, das Internet so sicher wie möglich zu nutzen“, erklärte Joscha Lell, Beraterin bei elly. Die Anlaufstelle für Betroffene politischer Hassrede im Internet gehört zu ezra - einer Beratung für Betroffene rassistischer, rechter oder antisemitischer Gewalt. Gefördert wird elly über den Landespräventionsrat, der zum Innenministerium gehört. Im Haushalt stehen in diesem Jahr rund 184.000 Euro für die neue Beratungsstelle bereit.