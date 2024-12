Über Weihnachten und Neujahr rechnet der Hauptstadtflughafen mit rund einer Million Passagieren. Die meisten zieht es in wärmere Gefilde.

Über Weihnachten und Silvester werden deutlich mehr Passagiere am BER erwartet als vor einem Jahr. (Archivbild)

Schönefeld - Der Hauptstadtflughafen BER stellt sich über die Weihnachtsferien auf mehr als eine Million Fluggäste in Schönefeld ein. Das wären etwa 100.000 Passagiere mehr als im Vorjahreszeitraum, teilten die Flughafenbetreiber mit. Allein rund 210.000 Reisende werden über das erste Ferienwochenende vom 20. bis 22. Dezember erwartet.

Derzeit werden im Hauptterminal neue Scanner an den Sicherheitskontrollen eingebaut. Aufgrund der Umbauarbeiten empfehlen die Betreiber, über die Flughafen-App zu checken, an welchen Kontrollspuren am wenigsten los ist.

Die meisten Urlauber zieht es dem BER zufolge in wärmere Länder wie Spanien, Italien, die Türkei oder Portugal.