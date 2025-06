Bei der Potsdamer Schlössernacht dürfen sich die Besucher am 22. und 23. August wieder auf ein vielseitiges Programm freuen. Benno Fürmann lädt zu einer Reise in die Goldenen Zwanziger.

Potsdam - Der Berliner Schauspieler Benno Fürmann ist bei der diesjährigen Potsdamer Schlössernacht dabei. Der 53-Jährige liest in der Abenddämmerung aus dem Meisterwerk „Der große Gatsby“ (1925) des US-Schriftstellers F. Scott Fitzgerald, wie die Veranstalter mitteilten. Passend zur Geschichte, die in den Goldenen Zwanzigern in der Nähe von New York spielt, wird Fürmann von Jazz und Swing begleitet. Danach darf getanzt werden.

Die Potsdamer Schlössernacht im Park Sanssouci ist traditionell ein Publikumsrenner. 2024 kamen um die 35.000 Besucher. In diesem Jahr findet sie am 22. und 23. August statt, Motto: „Potsdam tanzt!“. Das Event wartet erneut mit einem vielseitigen Programm auf: Neben Benno Fürmann dürfen sich Besucher erneut auf eine Drohnenshow freuen. „Let's Dance“-Star Christian Polanc (47) lädt dazu ein, selbst das Tanzbein zu schwingen.