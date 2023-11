Dresden - Das belgische Königspaar kommt im Dezember nach Dresden. Der Besuch von König Philippe und Königin Mathilde bildet am 7. Dezember den Abschluss des Staatsbesuchs in Deutschland, wie die Staatskanzlei am Donnerstag mitteilte. Unter anderem wird das Königspaar gemeinsam mit Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) über die Augustusbrücke zur Gemäldegalerie spazieren. Anschließend steht ein Besuch der Frauenkirche an, ehe es zum Abschluss auf den historischen Weihnachtsmarkt geht.