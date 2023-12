Berlin - Der belgische König Philippe hat am zweiten Tag seines Staatsbesuchs in Berlin Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) getroffen. Scholz nahm den 63-jährigen Monarchen am Mittwochnachmittag im Bundeskanzleramt in Empfang. Anschließend stand noch ein Gespräch zwischen dem Staatsgast und dem Kanzler auf dem Programm. Zuvor hatte Philippe mit Königin Mathilde und dem Regierenden Bürgermeister Berlins, Kai Wegner (CDU), ein Jugendhilfeprojekt in Berlin-Kreuzberg besucht.

Die insgesamt dreitägige Deutschlandvisite des Königspaars steht im Zeichen der Partnerschaft zwischen Belgien und Deutschland. Laut Angaben des Bundespräsidialamtes ist es der erste Staatsbesuch von Philippe und Mathilde in Deutschland. Am Donnerstag endet der Aufenthalt in Dresden - dort steht unter anderem ein Besuch der Frauenkirche und eines Weihnachtsmarktes an.