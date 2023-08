Potsdam - Angesichts der hohen Inflation hat der Familienbeirat die Brandenburger Landesregierung aufgefordert, Familien wegen der hohen Lebenshaltungskosten besser zu unterstützen. So müssten die Beratungsangebote ausgebaut werden und die Landesregierung solle sich beim Bund für höhere Zahlungen in der Grundsicherung einsetzen, heißt es in den Handlungsempfehlungen, die der Beirat am Donnerstag gemeinsam mit Familienministerin Ursula Nonnemacher (Grüne) vorstellte.

Zudem solle sich die Landesregierung bei landeseigenen und kommunalen Wohnungsgesellschaften dafür einsetzen, dass für eine bestimmte Frist Mieten nicht steigen oder Kündigungen ausgesprochen werden. Den Trägern sozialer Einrichtungen solle es auch ermöglicht werden, finanzielle Zuschüsse für gemeinsames Kochen oder Essen zu beantragen, forderte der Beirat. Schließlich solle die Landesregierung die Einführung eines 9-Euro-Sozialtickets und eines 29-Euro-Tickets für Studenten und Auszubildende ermöglichen.

„Besonders Familien haben seit über drei Jahren unter den Folgen mehrerer Krisen zu leiden. Corona-Pandemie, Energiekrise in Folge des Angriffskrieges auf die Ukraine und einhergehende Preissteigerungen machen ihnen immer mehr zu schaffen“, sagte Nonnemacher. Trotz zahlreicher Hilfen von Bund und Land könnten aber nicht alle Härten ausgeglichen werden, sagte sie. „Ich danke dem Familienbeirat für die kompetente Unterstützung. Die Empfehlungen der Expertinnen und Experten geben wertvolle Hinweise.“

Der Familienbeirat wurde vom Ministerium im Juni 2021 einberufen. Das Gremium mit 16 Experten aus Wissenschaft, Landesregierung, der Kirche und Vereinen soll sich für ein familienfreundliches Klima in der Lebens- und Arbeitswelt einsetzen.