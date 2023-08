Ein Warndreieck steht in der Nähe einer Unfallstelle.

Hildesheim - Ein 62 Jahre alter Autofahrer ist bei einem Unfall in Hildesheim ums Leben gekommen. Zwischen den Ortsteilen Sorsum und Neuhof sei der Mann am Mittwochmorgen mit seinem Wagen auf der Landstraße unterwegs gewesen und habe zwei andere Autos überholt, sagte eine Polizeisprecherin. Als ihm dabei ein Auto entgegenkam, geriet sein Wagen ins Schleudern, kam von der Straße ab, überschlug sich mehrfach und blieb auf dem Dach liegen. Vermutlich sei der 62-Jährige zu schnell gefahren und habe dann die Kontrolle verloren, sagte die Sprecherin. Der Mann starb nach Angaben von Polizei und Feuerwehr noch an der Unfallstelle.

Weitere Verletzte gab es nach Polizeiangaben nicht. Die Straße wurde zwischenzeitlich für mehrere Stunden beidseitig abgesperrt. Das Auto des 62-Jährigen wurde geborgen.