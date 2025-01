Feuer in Mehrfamilienhaus Beim Kochen Öl erhitzt: Brand mit Schaden von 200.000 Euro

Erst ist es ein Küchenbrand, dann wird der Dachboden erfasst, dann steht das ganze Haus in Flammen: In Visselhövede ist beim Kochen ein Wohn- und Geschäftshaus in Brand geraten. Der Schaden ist hoch.