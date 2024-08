Visselhövede - Beim Zusammenstoß mit einem Auto ist ein 32 Jahre alter Motorradfahrer auf der Bundesstraße 440 im Landkreis Rotenburg ums Leben gekommen. Am Donnerstagabend habe ein 72 Jahre alter Autofahrer in Visselhövede mit seinem Wagen an einer Einmündung nach links abbiegen wollen, teilte die Polizei mit. Dabei übersah er offensichtlich den entgegenkommenden Biker. Der 32-Jährige erlitt bei der Kollision so schwere Verletzungen, dass er noch an der Unfallstelle starb. Der Autofahrer blieb unverletzt. Bei dem Zusammenstoß wurde das Motorrad gegen Wagen eines 75-Jährigen geschleudert, auch dieser blieb unverletzt.