Bardenhagen - Bei einem Autounfall im Landkreis Uelzen sind drei Menschen schwer verletzt worden. Am Donnerstagnachmittag habe ein 45-Jähriger beim Abbiegen mit seinem Auto nahe Bardenhagen offensichtlich den Wagen eines 34-Jährigen übersehen, teilte die Polizei mit. Die Wucht der Kollision beschädigte beide Fahrzeuge schwer. Der 45-Jährige kam per Rettungswagen mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus. Der 34-Jährige und sein ebenfalls schwerst verletzter Beifahrer wurden mit Rettungshubschraubern zu Spezialkliniken in Hamburg geflogen. Die Straße wurde zwischenzeitlich gesperrt.