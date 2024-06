Hohenstein-Ernstthal - Ein 51-Jähriger ist mit seinem Auto auf der Autobahn 4 von der Straße abgekommen und in eine Böschung gefahren. Die 52-jährige Beifahrerin wurde schwer verletzt, teilte die Polizei mit. Demnach passierte der Unfall am Samstagnachmittag im Landkreis Zwickau. Als Unfallursache werden Aquaplaning bei Starkregen und nicht angepasste Geschwindigkeit vermutet. Rettungskräfte brachten die verletzte Frau in ein Krankenhaus. Der Sachschaden wird auf rund 35.000 Euro geschätzt. Die A4 war wegen des Unfalls auf Höhe des Parkplatzes Ankerberg über zwei Stunden in beide Richtungen gesperrt.