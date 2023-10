Borgloh - Ein 32 Jahre alter Beifahrer ist bei einem Unfall auf der Autobahn 33 im Landkreis Osnabrück am Montagmorgen ums Leben gekommen. Der Fahrer wurde schwer verletzt, wie ein Polizeisprecher sagte. Lebensgefahr bestehe für den 34-Jährigen nicht. Die Unfallursache war zunächst unklar. Das Auto war kurz vor der Anschlussstelle Borgloh in Fahrtrichtung Osnabrück nach rechts von der Fahrbahn abgekommen. Es durchbrach die Leitplanke und landete in der Böschung. Der Beifahrer wurde dabei aus dem Fahrzeug geschleudert. Das Auto wurde auf Veranlassung der Staatsanwaltschaft beschlagnahmt.