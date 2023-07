Berlin - Ein 86 Jahre alter Mann ist am Freitagnachmittag nach einem Zusammenstoß von zwei Autos in Berlin-Rahnsdorf im Krankenhaus gestorben. Wie die Polizei Berlin mitteilte, wurden bei dem Unfall vom Dienstag darüber hinaus zwei Frauen verletzt. Laut Polizei war der 86-Jährige am Dienstagmorgen mit seinem Auto auf dem Fürstenwalder Damm von der Straße abgekommen und in den Gegenverkehr geraten. Dort stieß sein Pkw demnach mit dem Auto einer 69 Jahre alten Frau zusammen. Die Frau erlitt Verletzungen am Oberkörper und am Sprunggelenk und die 86 Jahre alte Beifahrerin des Mannes Knochenbrüche am Oberkörper. Die Polizei ermittelte.