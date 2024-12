Stürmischer Saisonauftakt am Fallbachhang in Oberhof.

Oberhof - Thüringens erster Skilift ist in Oberhof trotz schwieriger Wetterverhältnisse in Betrieb gegangen. „Wir haben in der vergangenen Woche nachts genügend Kunstschnee produzieren können“, sagte der stellvertretende Betriebsleiter vom Oberhofer Snowpark, Marcus König. Die Piste am Fallbachhang sei derzeit in einem guten Zustand und habe eine 40 bis 50 Zentimeter hohe Schneeauflage. Zum Auftakt in die neue Wintersaison haben allerdings nur einige wenige Snowborder und Skifahrer Wind und Nieselregen am Hang getrotzt.

An guten Wintertagen wedeln bis zu 1.000 Gäste die Piste am Fallbachhang in Oberhof hinunter. Mit einem großen Ansturm am Eröffnungstag haben die Betreiber angesichts des Wetters jedoch auch nicht gerechnet. „Wir gehen davon aus, dass die Schneereserven dem Wetter erst einmal Stand halten werden“, sagte König. Wie lange sich der Sessellift nun vorerst drehen wird, sei nicht absehbar. Denn vor allem Regen setzt der Piste zu.

In Thüringen gibt es rund 20 Skilifte für die alpine Abfahrt. Im Thüringer Wald liegen nach Angaben des Regionalverbundes Thüringer Wald derzeit noch bis zu 13 Zentimeter Schnee. Der Verband mahnte zur Vorsicht im Wald. Der einsetzende Regen und die milden Temperaturen sorgten für umstürzende Bäume und abknickende Äste.