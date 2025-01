Die Polizei ist einer mutmaßlichen Bande von „Planen-Schlitzern“ auf die Spur gekommen. Drei Männer wurden in einem Wald an der A10 in der Nähe von Rüdersdorf gefasst.

Rüdersdorf - Die Polizei hat bei einer Suchaktion per Hubschrauber drei mutmaßliche „Planen-Schlitzer“ in einem Wald an der Autobahn 10 in der Nähe von Rüdersdorf gefasst. Auch ein Spürhund kam zum Einsatz. Immer wieder sorgen Banden von sogenannten Planen-Schlitzern, die Waren aus Lastwagen stehlen, auf Autobahnen für Unruhe.

Wie die Polizei mitteilte, entdeckte eine Streife gegen 01.00 Uhr morgens am Parkplatz Kalkberge an der A10 (Kreis Märkisch-Oderland) einen gerade aufgebrochenen Sattelzug mit aufgeschlitzter Plane. Ein Teil der geladenen Reifen fehlte, die die Beamten dann aber in einem Kleintransporter in der Umgebung fanden. Sie veranlassten die Suche nach den mutmaßlichen Tätern, die geflüchtet waren.

Mit Hilfe eines Polizeihubschraubers und eines Spürhundes konnte die Polizei in einem Waldgebiet drei Männer im Alter von 31, 47 und 52 Jahren aufgreifen. Ihnen wird Bandendiebstahl vorgeworfen, wie die Polizeidirektion Ost mitteilte. Einer der Verdächtigen war bereits von der Staatsanwaltschaft Braunschweig zur Festnahme ausgeschrieben. Seine beiden Komplizen seien ebenfalls bereits mit Eigentumsdelikten aufgefallen.