In Löningen östlich von Meppen greift ein Mann einen anderen Mann mit einem Messer an und verletzt ihn schwer. Was bisher bekannt ist.

Löningen - Mit einem Messer hat ein Mann einen anderen Mann schwer verletzt. Zu der Auseinandersetzung kam es am Dienstag auf einem Firmengelände in Löningen östlich von Meppen, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Die Beamten gehen davon aus, dass die Tat in einem beruflichen Zusammenhang steht.

Der 39 Jahre alte Verletzte wurde in ein Krankenhaus gebracht. Der 28 Jahre alte mutmaßliche Angreifer wurde gefasst. Er wird zudem verdächtigt, nach dem Angriff eine Person in einem Restaurant bedroht zu haben. Weitere Details seien zunächst nicht bekannt, die Ermittlungen dauerten an, hieß es.