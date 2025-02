Berlin - Bei einer Hochzeitsfeier in Berlin-Wedding ist ein 18-jähriger Mann vermutlich durch einen Messerstich verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen soll ein unbekannter Angreifer dem jungen Mann am Montagabend gegen 19.30 Uhr bei der Feier in der Lindower Straße in die Schulter gestochen haben, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Danach flüchtete der Täter, nach dem nun gefahndet wird.