Wülknitz - Kriminelle haben eine 85-Jährige um 11.000 Euro betrogen. Dabei nutzten sie die als Schockanruf bekannte Masche. Laut Polizei gaben sie sich am Telefon als Polizistin und Staatsanwalt aus und behaupteten, die Enkelin der Frau habe einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht. Damit sie nicht ins Gefängnis müsse, forderten sie eine Kaution. Die Seniorin aus Wülknitz (Landkreis Meißen) übergab das Geld einem vermeintlichen Gerichtsboten. Die Polizei rät, sich bei solchen Anrufen an Angehörige oder Vertrauenspersonen zu wenden und nie Geld an Unbekannte zu geben oder zu überweisen.