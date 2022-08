Behrens will an bewährten Pandemie-Indikatoren festhalten

Hannover - Niedersachsens Gesundheitsministerin Daniela Behrens will auch beim neuen Infektionsschutzgesetz an bewährten Indikatoren wie der Krankenhausbelegung oder der Auslastung der Intensivstationen festhalten. Beim vom Bund im Gesetzesentwurf ins Spiel gebrachten Abwassermonitoring habe sie noch viele Fragen, sagte die SPD-Politikerin am Dienstagmorgen auf NDR Info. Am Nachmittag treffen sich die Gesundheitsressortchefs der Länder und des Bundes, um über das vergangene Woche von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) und Justizminister Marco Buschmann (FDP) vorgestellte Schutzkonzept für den Herbst und Winter zu beraten.

„Ich finde, wir können auf die Indikatoren zurückgreifen, die sich bewährt haben und die wir in Deutschland haben“, sagte Behrens. Anders als in anderen Ländern gebe es in Deutschland kein flächendeckendes Abwassermonitoring. Die Fragen, wie ausgelastet Krankenhäuser und Intensivstationen seien, seien hingegen ganz wichtige Indikatoren, die auf eine Gefährdung der Bevölkerung hinweisen würden.

Auch Bürgertests spielten eine wichtige Rolle bei der Pandemiebekämpfung, sagte Behrens mit Blick auf die zuletzt komplizierter gewordenen Abrechnungsmodalitäten. Die Anzahl der Tests sei sehr stark zurückgegangen. „Wenn wir die Infrastruktur für den Herbst dringend wieder brauchen, dann stellt sich die Frage, ob wir das Thema kostenlose Bürgertests nicht noch mal diskutieren müssen“, sagte Behrens. Die Testinfrastruktur müsse zum Herbst stehen.

Erläuterungsbedarf sah Behrens auch bei der Frage, ob es Befreiungen von der Maskenpflicht geben sollte, wenn die Impfung nicht länger als drei Monate zurückliegt. Es sei wissenschaftlich nicht haltbar, sich alle drei Monate impfen zu lassen, sagte die SPD-Politikerin.