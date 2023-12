Hannover - Angesichts erwarteter Regenfälle rechnet Niedersachsens Innenministerin Daniela Behrens mit einer verschärften Hochwasserlage in manchen Regionen im Bundesland. „Wir haben die Wetterprognose, dass es weiterhin Regen geben wird die nächsten Tage und das es auch Sturm geben wird, und das ist natürlich für die Lage jetzt nicht gerade entspannt, sondern verschärft sie an der ein oder anderen Stelle sogar noch“, sagte die SPD-Politikerin am Freitagmorgen in einem Deutschlandfunk-Interview.

Behrens dankte den zahlreichen Kräften für ihren seit Tagen andauernden Einsatz. Dies sei ein großes Zeichen der Gemeinschaftlichkeit. Behrens sagte, Beleidigungen von Helfern seien indiskutabel. Dies seien jedoch Einzelfälle, „die große Mehrheit der Anwohner schätzt es sehr, wenn man ihnen hilft“.

Die Innenministerin betonte, man habe aus früheren Hochwassern gelernt und Land und Kommunen hätten sehr viel Geld investiert in Hochwasserschutz und technische Ausstattung. Einsatzkonzepte für die Hochwasserlage würden bislang sehr gut funktionieren, sagte Behrens.