Hannover - Wie hat sich die politisch motivierte Kriminalität in Niedersachsen 2022 entwickelt? Die entsprechenden Zahlen dazu legt Niedersachsens Innenministerin Daniela Behrens (SPD) am Montag (10.00 Uhr) in Hannover vor.

Ein Jahr zuvor hatte die Polizei in dem Bundesland deutlich mehr politisch motivierte Straftaten registriert - insgesamt waren es 5010 und damit etwa 1400 mehr als 2020. Die Zahlen schwanken allerdings oft stark. In den vergangenen zehn Jahren sank die Zahl der Straftaten mehrfach um Hunderte Taten, stieg aber auch mehrfach deutlich an.

Bundesweit stieg die Zahl der politisch motivierten Kriminalität im vergangenen Jahr zum vierten Mal in Folge. Der Anstieg um rund sieben Prozent im Vergleich zum Jahr davor auf 58 916 Straftaten bedeutet nach den in der vergangenen Woche vorgelegten Zahlen des Bundeskriminalamts einen Rekord.

Einer der Gründe ist den Angaben zufolge der russische Angriffskrieg in der Ukraine: Dieser habe in Deutschland 2022 viele Menschen stark beschäftigt - auch wegen der Angst vor möglichen Versorgungsengpässen.