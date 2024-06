Hannover - Niedersachsens Innenministerin Daniela Behrens legt am Montag (10.00 Uhr) in Hannover ein Lagebild zu Cybercrime und Kinderpornografie für das vergangene Jahr vor. Die SPD-Politikerin will zudem über den Sportbericht 2023 berichten. Behrens ist auch Sportministerin. Im vergangenen Jahr wurde erstmalig ein Lagebild zu Cybercrime vorgelegt. Daraus ging hervor, dass die Fälle in den vorherigen fünf Jahren um 45 Prozent angestiegen waren in Niedersachsen. Unter Cyberkriminalität fällt zum Beispiel ein Betrugsversuch, der das potenzielle Opfer per E-Mail statt per Post erreicht. Angriffe beziehen sich oft auf Computersysteme und Netzwerke.