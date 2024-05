Dresden - Die Grippesaison 2023/2024 in Sachsen ist nach Angaben der Landesuntersuchungsanstalt (LUA) vorbei. Influenzaviren zirkulierten weiter, allerdings bestimmten aktuell andere Viren das Erkältungsgeschehen wie Rhino- oder saisonale Coronaviren, teilte die Behörde am Freitag mit. Demnach stieg die Zahl der Influenza-Fälle in der letzten Aprilwoche mit 123 gemeldeten Erkrankungen gegenüber der Vorwoche leicht an. Die Zahl der RSV-bedingten Erkrankungen (Respiratorisches Synzytial-Virus) sei weiter rückläufig und die Covid-19-Meldezahlen auf konstant niedrigem Niveau.

Influenza-Erkrankungen treten laut LUA in allen Altersgruppen auf, bei unter Einjährigen, Jugendlichen und jungen Erwachsenen werden jedoch weniger Fälle registriert, hieß es. RSV-Infektionen treffen demnach vor allem Säuglinge und Kleinkinder und Corona-Erkrankungen besonders ältere Menschen.

Seit Beginn der aktuellen Saison im Oktober 2023 wurden laut der Gesamtstatistik 377 Todesfälle im Zusammenhang mit einer Sars-CoV-2-Infektion registriert. Dabei handelte es sich um Menschen zwischen 39 und 99 Jahren. Die Gesamtstatistik weist 116 Influenza-Tote zwischen 11 und 96 Jahren aus sowie zwölf Frauen und neun Männer zwischen 43 und 99 Jahren, die an einer RSV-Infektion starben. Bis vergangene Woche wurden insgesamt 25 858 Corona-Nachweise gemeldet, in 21 579 Fällen Influenza sowie 7149 Mal RSV bestätigt.